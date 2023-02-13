Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 5:42

Более 10 улиц Симферополя останутся без воды до вечера 13 февраля

Ограничения связаны с ремонтными работами
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе до 20.00 без воды останется ряд улиц в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- С 09:00 до 20:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Кечкеметская (частично), улица Садовая, улица Репина, улица Смольная, улица Вилар, улица Дорожная, улица М. Подпольщиков, улица Киевская, 82-98, улица Гагарина, улица Гайдара, улица Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного ветра в Крыму 13 февраля продолжает действовать штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50