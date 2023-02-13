Более 10 улиц Симферополя останутся без воды до вечера 13 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе до 20.00 без воды останется ряд улиц в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- С 09:00 до 20:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Кечкеметская (частично), улица Садовая, улица Репина, улица Смольная, улица Вилар, улица Дорожная, улица М. Подпольщиков, улица Киевская, 82-98, улица Гагарина, улица Гайдара, улица Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного ветра в Крыму 13 февраля продолжает действовать штормовое предупреждение.

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