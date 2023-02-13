В Крыму назвали самый действенный способ противостоять землетрясениям

Оползни представляют главную опасность в случае землетрясения в Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наиболее действенный способ противостоять разрушительным последствиям землетрясений - грамотно строить дома и инфраструктуру с учетом особенностей региона.

- Это самый действенный на настоящее время способ противодействия землетрясениям, - сообщил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, пока что наука не может давать прогнозы относительно времени и интенсивности землетрясений. Спрогнозировать можно только примерные точки его возникновения, а также возможные последствия.

Напомним, «зеленую» комету, которую в последний раз видели еще неандертальцы, в Крыму можно будет наблюдать до весны. Комета пролетела шесть миллиардов километров и сегодня приблизится на минимальное расстояние к Земле.

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