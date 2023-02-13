В Крыму объявили штормовое предупреждение на 14-15 февраля

В минувшие выходные в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 14-15 февраля. Ожидаются обильные снегопады и ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные синоптиков.

– Днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, поломать деревья и повредить линии электропередач.

– Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, – добавили в ведомстве.

В минувшие выходные в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с.

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