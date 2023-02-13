В Крыму участки для участников СВО распределят автоматически

Все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Земельные участки, положенные крымчанам-участникам специальной военной операции, будут распределяться автоматически, в зависимости от времени постановки в очередь. По словам заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолия Заиченко, это позволит исключить человеческий фактор и возможные коррупционные риски.

– Данный процесс будет проведен автоматически, с помощью программного комплекса, исключая человеческий фактор и возможность выбора участка. Это связано прежде всего с тем чтобы исключить споры или возможные коррупционные риски, – сказал Заиченко на совещании с представителями органов местного самоуправления.

Напомним, участки будут выделяться в четырех районах республики: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Ранее заместитель председателя Совмина Республики Крым Анна Анюхина рассказала, как участник СВО может получить земельный участок, если он еще не вернулся из зоны боевых действий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50