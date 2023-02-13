Соцработница из Керчи получила условный срок за экстремистские комментарии в Telegram

31-летняя соцработница из Керчи получила условный срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Фото: Артем КИЛЬКИН

31-летняя соцработница из Керчи получила условный срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Установлено, что в прошлом году керчанка нашла телеграм-канал, где ознакомилась с информацией об СВО, представленной в негативном ключе. Находясь под воздействием этой информации, она стала писать под публикациями с фотографиями убитых российских военных комментарии с призывами к осуществлению насилия в отношении русских.

Суд учел смягчающие обстоятельства (полное признание вины, чистосердечное раскаяние, совершение преступления впервые) и отсутствие отягчающих и приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, керчанке запрещено в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала симферопольца, призывавшего к расправе над полицейскими. Ему грозит пять лет тюрьмы.

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