СК возбудил дело против ялтинца, в третий раз попавшегося на публичной дискредитации ВС РФ

Следком возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ялты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело за дискредитацию армии РФ возбудили против 35-летнего жителя Ялты, которого ранее уже два раза задерживали за аналогичные нарушения.

- В 2022 году постановлением городского суда мужчина дважды привлекался к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования вооруженных сил РФ, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы крымского Следкома.

Несмотря на это, несколько дней назад мужчина, находясь на остановке общественного транспорта «Садовая», выкрикивал дискредитирующие армию РФ лозунги. Отмечается, что мужчина был нетрезв.

Напомним, ранее соцработница из Керчи получила условный срок за экстремистские комментарии в Telegram. Суд учел чистосердечное раскаяние.

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