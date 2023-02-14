В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: ГУП РК «Крымавтодор» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.

– В связи с ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим «Повышенной готовности». Решение было принято 13 февраля на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, – говорится в сообщении.

Спецтехника готова к очистке и посыпке дорог и будет задействована с учетом обстановки, добавили в администрации.

В Крыму на 14 и 15 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о снегопадах и ветре с порывами до 25 м/с.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50