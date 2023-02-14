Более 140 осужденных получили профессию в исправительных учреждениях Крыма

Образование облегчит процесс ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения, а также поможет найти востребованную работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во всех исправительных учреждениях Республики Крым организовано профессиональное обучение осужденных. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, с начала учебного года профессию получили 143 человека.

– 143 осужденных закончили обучение и получили профессии: сварщик, сортировщик, машинист, слесарь сантехник, подсобный рабочий, швея, пекарь и повар, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех специалистов трудоустроят на производственных площадях колоний. Образование облегчит процесс ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения, а также поможет найти востребованную работу.

Ранее сообщалось, что осужденные будут делать контейнерные площадки для муниципальных предприятий Крыма.

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