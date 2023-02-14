В Алупке убрали незаконно установленные заборы, нестационарные торговые объекты и навесы

Фото: Янина Павленко/Tg

В Алупке муниципальный контроль и департамент ЖКХ убрали незаконно установленные заборы, нестационарные торговые объекты и навесы.

- В переулке Приморском местный житель самовольно перегородил воротами общий проезд. Но нас услышал - убрал сам, - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Tg-канале.

Решили не создавать себе лишних проблем и собственники других незаконных объектов, расположенных в районе памятника Амет-Хану Султану, - тоже убрали, не дожидаясь особого приглашения.

Напомним, ранее в Симеизе снесли незаконно построенный бетонный завод. Промышленный объект был возведен еще в украинские времена.

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