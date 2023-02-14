«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию маршрута Ленино – Азовское

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусного маршрута №6 «Ленино – Азовское» в Ленинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

– Автобус осуществляет свое движение по расписанию, которое опубликовано на официальном сайте предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус» и может быть изменено согласно потребностей наших пассажиров, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что длина полного оборотного рейса составляет 51,4 километра.

Ранее стало известно, что «Гранд Сервис Экспресс» назначил четыре поезда из Москвы в Крым на летний период. Два поезда сбудут курсировать между Крымом и Санкт-Петербургом. Еще 11 поездов свяжут Крым с другими регионами РФ.

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