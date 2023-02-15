Пять муниципалитетов Крыма не справились с выполнением поручений в сфере ЖКХ

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Главы администраций Керчи, Симферополя, Ялты, Красногвардейского и Симферопольского районов получат дисциплинарные взыскания за невыполнение поручений в сфере Жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова, они не справились за 10 дней с ранее поставленными задачами. То есть не был завершен процесс комплектации необходимыми кадрами - дворниками и озеленителями, и системное распределение и закрепление территории уборки.

- В связи с этим на имя председателей городских и районных советов будут направлены письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, - сообщил глава Крыма.

Напомним, ранее Аксенов сообщил о выговорах и увольнениях в муниципалитетах из-за нерешенных проблем, а также отметил положительные изменения в ряде населенных пунктов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50