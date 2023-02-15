Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 84 тысяч пассажиров

По проливу нет действующих штормовых предупреждений на 15 февраля Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли в обе стороны более 84 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 15 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 84 537 пассажиров, 64 987 единиц автотранспорта и 7 166 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

За это время паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2089 рейсов.

Напомним, движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля. Ранее запуск анонсировался на март.

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