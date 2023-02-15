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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:41

Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 84 тысяч пассажиров

За это время паромами совокупно выполнено 2089 рейсов
Екатерина НАЗАРОВА
По проливу нет действующих штормовых предупреждений на 15 февраля

По проливу нет действующих штормовых предупреждений на 15 февраля

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли в обе стороны более 84 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 15 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 84 537 пассажиров, 64 987 единиц автотранспорта и 7 166 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

За это время паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2089 рейсов.

Напомним, движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля. Ранее запуск анонсировался на март.

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