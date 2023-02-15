В историческом центре Ялты снесли незаконно установленный павильон

Фото: прокуратура Крыма

В Ялте после жалобы местного жителя снесли незаконно установленный павильон, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Прокуратура г. Ялты по обращению местного жителя о законности размещения на территории городского округа нестационарного торгового объекта провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства, - говорится в сообщении.

Незаконно установленный объект находился на улице Чехова в историческом центре Ялты. В настоящее время его уже нет.

Напомним, ранее в Алупке убрали незаконно установленные заборы, нестационарные торговые объекты и навесы. Меньше лишних преград теперь в том числе в районе памятника Амет-Хану Султану.

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