Аксенов отреагировал на информацию в западных СМИ о принудительном вывозе украинских детей в Крым

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на появившуюся ранее в западных СМИ информацию об «идеологическом перевоспитании» «украинских детей» в Крыму и других регионах РФ.

- Да, вот такие «плохие русские»: пытают детей морем, солнцем, целебным климатом, образовательными и развлекательными программами, а возможно, даже и советскими мультиками. Настоящий детский кошмар и детский ГУЛАГ. Нашим врагам страшно представить, что из таких детей вырастут свободные, здоровые, образованные и патриотичные граждане великой России, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее глава Республики Крым отреагировал на причисление Айвазовского и Репина к «украинским художникам».12 февраля стало известно, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке разместил на странице с картиной Айвазовского «Корабль в лунном свете» информацию о том, что автор - украинец. Аналогичные изменения произошли с описанием картины Репина «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина». Еще ранее музей записал в украинцы Архипа Куинджи, а также переименовал «Русскую танцовщицу» Дега в «Танцовщицу в украинском наряде».

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