В 2022 году четверть бюджета Крыма ушла на дороги

16,7% расходов бюджета Крыма пришлись на сферу образования, 15,5% – на ЖКХ, 14,1% – на социальную политику Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В минувшем году самой крупной статьей расходов консолидированного бюджета Республики Крым стало дорожное хозяйство – почти четверть всех затрат (23,96%). Об этом сообщает Крымстат.

16,7% расходов бюджета Крыма пришлись на сферу образования, 15,5% – на ЖКХ, 14,1% – на социальную политику.

Всего же расходы консолидированного бюджета республики в 2022 году составили 284,6 млн рублей – на 27,4% больше, чем в 2021 году. Доходы составили 283,7 млн рублей (+30,1% к прошлому году), причем две трети доходов (67%) – это безвозмездные поступления из федерального бюджета (ранее сообщалось, что в 2022 году в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов республика получила 188,2 млрд рублей).

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