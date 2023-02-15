В Крыму к 2030 году планируют на треть увеличить площадь виноградников

За последние девять лет крымские виноградари и виноделы получили больше 3 миллиардов рублей субсидий Фото: Марина СИЗОВА

За последние девять лет крымские виноградари и виноделы получили больше 3 миллиардов рублей субсидий. Об этом пишет Крымское информационное агентство.

– Пяти предприятиям республики были выделены средства на приобретение саженцев винограда отечественного производства для закладки новых виноградников, установки шпалеры и возмещение части затрат на приобретение основных средств и оборудования, которое используется для производства продукции виноградарства и виноделия, – приводит агентство слова министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука.

Деньги выделены в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Благодаря господдержке площади плодоносящих виноградников к 2030 году увеличатся более чем на треть.

Ранее глава Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета РК Василий Рогатин сообщил, что в Крыму за восемь лет заложили 6,2 тысячи гектаров виноградников. Валовой сбор плодов и ягод на 1 декабря 2022 года составил 131 тыс. тонн.

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