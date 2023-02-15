В Ленинском районе Крыма обезвредили семь снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма пиротехники обезвредили семь снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: АС-76 – 4 единицы, АО-2,5 – 2 единицы, АС-122 – 1 единица, – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее КП-Крым писала, что в Красноперекопском районе обнаружены останки немецких солдат времен Великой Отечественной войны. Поисковики подняли останки 20 человек.

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