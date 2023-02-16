В Симферополе снесут более 100 незаконных объектов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе снесут 111 незаконных объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отмечается, что из них - 27 капитальные строения и 84 - нестационарные: металлические гаражи, навесы, ограждения, стопперы и другие.

- Сотрудники профильных подразделений на плановой основе ведут работу по выявлению объектов, возведенных без правовых оснований. Владельцы подобных объектов имеют возможность демонтировать их в добровольном порядке. В случае принудительного сноса с них будет взыскана стоимость работ, - сообщила первый замглавы горадминистрации Олеся Силантьева.

Напомним, ранее в историческом центре Ялты снесли незаконно установленный павильон. На нелегальный объект пожаловался один из местных жителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50