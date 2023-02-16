В Симферополе снесут более 100 незаконных объектов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе снесут 111 незаконных объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Отмечается, что из них - 27 капитальные строения и 84 - нестационарные: металлические гаражи, навесы, ограждения, стопперы и другие.
- Сотрудники профильных подразделений на плановой основе ведут работу по выявлению объектов, возведенных без правовых оснований. Владельцы подобных объектов имеют возможность демонтировать их в добровольном порядке. В случае принудительного сноса с них будет взыскана стоимость работ, - сообщила первый замглавы горадминистрации Олеся Силантьева.
Напомним, ранее в историческом центре Ялты снесли незаконно установленный павильон. На нелегальный объект пожаловался один из местных жителей.
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