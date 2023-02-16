Под Симферополем произошло лобовое ДТП вечером 15 февраля

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

Вчера, 15 февраля, под Симферополем произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Республик Крым.

Авария произошло около 17:30 на автодороге «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта», вблизи села Перевальное.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

- Водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио», - говорится в сообщении.

На место приехали сотрудники ГИБДД и медики, водителям была оказана разовая медпомощь на месте, в госпитализации никто не нуждался.

Напомним, утром 12 февраля прямо в центре города произошло ДТП, удивившее очевидцев. На не самой широкой по меркам крымской столицы дороге по улице Футболистов перевернулась дорогостоящая иномарка Jaguar.

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