Крым отправил участникам СВО газовые баллоны, генераторы и бензопилы

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Сегодня, 16 февраля, из Крыма в зону проведения СВО отправилась очередная партия военно-технической помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Ближайшее время военнослужащие получат 400 газовых баллонов, а также генераторы, бензопилы, топоры, ножи и многое другое, – написал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовят к отправке в зону СВО Чебурашек в военной экипировке. Игрушки, как символ борьбы, повезут на передовую вместе с детскими письмами.

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