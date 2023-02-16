На строительство блока начальных классов при школе №20 в Симферополе определен подрядчик

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Определен подрядчик на строительство блока начальных классов при симферопольской школе №20. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

- В МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени Святителя Луки Крымского» в Симферополе начнется строительство блока начальных классов. Это позволит обеспечить обучение 168 детей, - написал он в своем Tg-канале.

Афанасьев добавил, что положительное заключение государственной строительной экспертизы по проектно-сметной документации уже получено. Работы начнутся после заключения с подрядчиком контракта.

Ранее сообщалось, что строительство блока для начальных классов, которое будет находиться рядом со зданием МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского», запланировано на текущий год. Конечная цель - снизить загруженность главного здания. Новый объект, по планам, рассчитан на три этажа. Он соединит уже существующую школу с надземным переходом на уровне второго этажа.

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