В течение трех лет в Крыму построят больше десяти новых очистных сооружений

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В Крыму до 2025 года запланировано построить и реконструировать 24 объекта канализационно-очистных сооружений на 48 миллиардов рублей.

- На следующий год планируется ввод в эксплуатацию 11 КОС в поселениях Коктебель, Миндальное, Николаевка, Керчь, Алушта, Гурзуф, Партенит, Симеиз, Феодосия, Приморский, Красногвардейское, находящихся в стадии проектирования, начало строительства которых запланировано в 2023 году, - цитирует «Крымская газета» председателя Совмина республики Юрия Гоцанюка.

Также, по его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию девять канализационно-очистных сооружений в поселениях Утес, Оленевское, Черноморское, Морское, Ленино, Форос, Кацивели, Малореченское.

В 2025 году, по планам, будут введены в эксплуатацию две КОС большой мощности в Ялте и Евпатории.

Ранее сообщалось, что строительство магистрального коллектора в Балаклаве начнется в 2023 году. На разработку проектной документации выделено 129 миллионов рублей.

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