В Крыму обезвредили мины и гранату времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 16 февраля, в Крыму обнаружили и обезвредили мины и гранаты времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Так, в селе Фрунзе в Сакском районе на открытой территории обнаружили противокорабельную мину. В Армянске в районе Турецкого вала нашли семь минометных мин и ручную гранату.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. К пиротехническим работам от МЧС России были привлечены 14 человек личного состава, четыре единицы техники и два плавсредства, – говорится в сообщении.

В Крыму регулярно находят взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Накануне, 15 февраля, семь снарядов обезвредили в Ленинском районе.

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