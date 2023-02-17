Симферопольцам предлагают сдать оружие за вознаграждение

Симферопольцам предлагают добровольно сдать оружие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Симферополя предлагают сдать незаконно хранящееся оружие. Об это сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по крымской столице.
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ полагается вознаграждение.
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Ранее в Крыму обезвредили мины и гранату времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы обнаружили в Армянске и Сакском районе.
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