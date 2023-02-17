В Крыму изменился тариф на перевозку грузов через паромную переправу

Теперь провозная плата рассчитывается за общее расстояние перевозки, что приводит к снижению стоимости железнодорожного тарифа от 20 до 50 % Фото: Евгения ГУСЕВА

С февраля текущего года на Крымской железной дороге введен новый порядок расчета тарифа за транспортировку грузов через Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

- В результате принятых изменений провозная плата рассчитывается за общее расстояние перевозки, что приводит к снижению стоимости железнодорожного тарифа от 20 до 50 % в зависимости от номенклатуры груза и расстояния перевозки, - говорится в сообщении.

Детали можно узнать по телефону: +7 (978) 969 65 90. Также за подробностями можно обратиться по адресу: город Симферополь, улица Москалева, 2в.

Напомним, с 1 февраля в Крыму подорожал проезд в общественном транспорте. Цена изменилась на 5 рублей.

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