Губернатор Севастополя заявил о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС

На территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасност Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС утром 17 февраля.

- Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, также в ночь на 17 февраля в Севастополе произошел пожар на списанном корабле в Стрелецкой бухте. По словам губернатора города, розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя, из-за чего произошло возгорание.

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