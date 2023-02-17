В Севастополе произошел пожар на списанном корабле в Стрелецкой бухте в ночь на 17 февраля

На территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе в ночь на 17 февраля произошел пожар на списанном корабле в Стрелецкой бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящимся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место, - написал он в своем Tg-канале.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, остается задымление. Никто не пострадал.

- Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя, - добавил губернатор.

Напомним, ранее Следком обвинил в пожаре в жилом модуле под Севастополем представителя подрядчика. Персональная ответственность за пожарную безопасность была возложена на завхоза. В результате ЧП, которое произошло 2 февраля, погибли восемь строителей трассы «Таврида». Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Оба дела объединили в одно производство.

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