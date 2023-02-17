В Крыму с 2019 года реализуется 12 нацпроектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму с 2019 года реализуется 12 национальных проектов, объем финансирования которых на 2023 год составляет 16,7 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В числе наиболее масштабных - нацпроекты «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Здравоохранение», - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок 160 километров различных автодорог, а также 24 моста. В рамках работ по проекту «Жилье и городская среда» намерены благоустроить 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратных метров жилья.

Также в рамках нацпроекта «Экология» планируется создать до конца 2024 года три экотехнопарка для переработки и утилизации мусора. Объекты будут расположены в Белогорском и Сакском районах.

Кроме того, в крымской столице при школе №20 построят новый блок для начальных классов на 170 мест.

Ранее сообщалось, что в течение трех лет в Крыму построят больше десяти новых очистных сооружений. Две КОС большой мощности появятся в том числе в Ялте и Евпатории.

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