На предстоящих выходных в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер

18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди Фото: Екатерина НАЗАРОВА

18-20 февраля в Крыму пройдут сильные дожди, также ожидается усиление ветра. В горах выпадет снег.

- 18, 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра 17-22 метров в секунду, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Напомним, в Симферополе в четверг облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный до 18 метро в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов, днем от +5 до +7 градусов. В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем северный ветер 10-15 метров в секунду, тепло от +7 от +9 градусов.

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