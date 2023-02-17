В Джанкое работник магазина несколько месяцев воровал деньги из кассы

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Джанкое задержан 33-летний работник одного из местных магазинов. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина подозревается в краже крупной суммы денег из кассы.

– С заявлением о краже крупной денежной суммы обратилась 44-летняя хозяйка магазина. Женщина рассказала, что подозревает своего работника в пропаже денег из кассы, – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Он не стал отпираться и рассказал, что с апреля по декабрь прошлого года брал деньги из кассы небольшими суммами, похищенные средства тратил на личные нужды. Суммарно он украл около 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Пока его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее КП-Крым писала о симферопольце, который обчистил пункт выдачи заказов одного из интернет-магазинов на 12 тысяч рублей. Все похищенное он намеревался продать, но не успел - его задержали, а украденное изъяли.

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