Фото: Янина Павленко/Tg

В Алупке продолжается работа по сносу незаконных объектов, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Освобождаем от незаконных объектов Алупку! Работаем сегодня у моря - убираем НТО, ограждения, навесы и стопперы. Впереди масштабные сносы в центре, - написала она в своем Tg-канале.

По ее словам, параллельно бригада «Зеленстроя» проводит локальные ремонтные работы на детских и спортивных площадках. Также рабочие продолжают очищать улицы Алупки от скопившегося мусора. Только за минувшие сутки на Южнобережном спуске было убрано 2500 квадратов и вывезено четыре машины с отходами и сухими ветками.

Напомним, в Симферополе намерены снести более 100 незаконных объектов. Среди них металлические гаражи, навесы, ограждения, стопперы и прочее.

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