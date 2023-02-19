В Симферополе в 2023 году построят более 20 детских площадок

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале опубликовал список адресов, где в текущем году построят новые детские площадки.

– Перечень составлялся, исходя из предложений депутатов Симферопольского городского совета, – отметил Афанасьев.

Площадки появятся по адресам:

- ул. Севастопольская, 20/1;

- ул. Инге / пер. Крылова, ул. Полигонная;

- ул. Трубаченко, 16А;

- ул. Аэрофлотская, 16;

- ул. Залесская, 45-47-49 – ул. Баррикадная, 70;

- ул. 60 лет Октября, 19;

- ул. Гоголя, 74;

- ул. Льдозаводская, 8;

- ул. Евпаторийское шоссе, 3 (тупик);

- пгт Комсомольское, пер. Советский, 35;

- ул. Маршала Жукова, 43;

- ул. Киевская, 135/ ул. Ростовская, 3,5 (общий двор) ;

- ул. Никанорова, 9;

- участок за школой № 31 (между домами ул. Дачная, 4 и 6) ;

- ул. Кубанская, 11, 11А;

- ул. Мате Залки, 7Д;

- ул. Лескова, 66;

- ул. Тренева, 13, 17;

- пер. Курчатова, 13.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике в рамках работ по проекту «Жилье и городская среда» намерены благоустроить 69 общественных территорий.

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