В Симферополе в 2023 году построят более 20 детских площадок

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале опубликовал список адресов, где в текущем году построят новые детские площадки.
– Перечень составлялся, исходя из предложений депутатов Симферопольского городского совета, – отметил Афанасьев.
Площадки появятся по адресам:
- ул. Севастопольская, 20/1;
- ул. Инге / пер. Крылова, ул. Полигонная;
- ул. Трубаченко, 16А;
- ул. Аэрофлотская, 16;
- ул. Залесская, 45-47-49 – ул. Баррикадная, 70;
- ул. 60 лет Октября, 19;
- ул. Гоголя, 74;
- ул. Льдозаводская, 8;
- ул. Евпаторийское шоссе, 3 (тупик);
- пгт Комсомольское, пер. Советский, 35;
- ул. Маршала Жукова, 43;
- ул. Киевская, 135/ ул. Ростовская, 3,5 (общий двор) ;
- ул. Никанорова, 9;
- участок за школой № 31 (между домами ул. Дачная, 4 и 6) ;
- ул. Кубанская, 11, 11А;
- ул. Мате Залки, 7Д;
- ул. Лескова, 66;
- ул. Тренева, 13, 17;
- пер. Курчатова, 13.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике в рамках работ по проекту «Жилье и городская среда» намерены благоустроить 69 общественных территорий.
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