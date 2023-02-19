В Севастополе завершили благоустройство сквера возле ДК «Корабел»

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева, скриншот видео

В Севастополе завершены работы по благоустройству сквера возле ДК «Корабел». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Территория, площадь которой порядка 10 тысяч квадратных метров, преобразилась. Теперь сквер «Корабел» – это пространство для прогулок, детских игр и занятий спортом, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева, скриншот видео

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева, скриншот видео

В сквере появились детская площадка, площадка для воркаута, скейт-площадка. Благоустроены зоны тихого отдыха и пешеходные дорожки, проведено озеленение, смонтировано наружное освещение, оборудован современный общественный туалет. На площади Корабела Бутомы установили большой золотой колокол, здесь же разместился сухой светодинамический фонтан.

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева, скриншот видео

– Продумали и систему защиты от вандалов – система видеонаблюдения уже работает, – отметил Развожаев.

Ранее стало известно, что в Симферополе в 2023 году благоустроят сквер на бульваре Ленина. Последний раз его реконструировали в 1984 году.

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