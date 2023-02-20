В Крыму в течение недели ожидается потепление до +15 градусов

В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму с начала текущей недели ожидается похолодание, по ночам столбики термометров будут показывать до -2 градусов. Тем не менее, с четверга синоптики обещают потепление в дневные часы до +15 градусов.

- В понедельник ожидаются ливни, прохождение холодного атмосферного фронта. Будет дуть довольно плотный ветер от 7 до 12 метров в секунду, в порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +3…8 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды «‎ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

До -2 градусов температура опустится во вторник ночью, днем ожидается до +2…7 градусов. Местами на полуострове пройдет мокрый снег.

В среду ночью будет относительно тепло - до +5 градусов, днем - максимум +7. Также возможен снег.

В четверг морозов тоже не ожидается: ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 13 градусов тепла.

В остальные выходные праздничные дни в Крыму будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. В отдельных районах полуострова ожидается до +15 градусов .

Ранее сообщалось, что в Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.

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