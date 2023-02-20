Крымским участникам СВО передали тысячу блинов из Ялты

Фото: Янина Павленко/Tg

В первый день масленичной недели из Ялты отправили тысячу блинов для участников СВО из Крыма.

- Пусть наши ребята, вдали от родных и близких, ощутят тепло наших рук, доброту наших сердец и наше самое горячее желание - скорейшей победы, - цитирует «Крымская газета» главу администрации Ялты Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что из Керчи в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой. Бойцам передали генераторы, теплые вещи, медикаменты, а также продукты питания посылки от родных и близких.

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