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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:03

Крымским участникам СВО передали тысячу блинов из Ялты

Такую посылку решили отправить в первый день масленичной недели
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

В первый день масленичной недели из Ялты отправили тысячу блинов для участников СВО из Крыма.

- Пусть наши ребята, вдали от родных и близких, ощутят тепло наших рук, доброту наших сердец и наше самое горячее желание - скорейшей победы, - цитирует «Крымская газета» главу администрации Ялты Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что из Керчи в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой. Бойцам передали генераторы, теплые вещи, медикаменты, а также продукты питания посылки от родных и близких.

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