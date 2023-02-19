Из Керчи в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

Из Керчи в зону проведения специальной военной операции отправили очередной гуманитарный конвой. Об этом сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

– На этот раз бойцам привезли генераторы, бензопилы, брезент, теплые вещи, носки, бытовую химию и медикаменты. Также доставили ребятам рыбные консервы, продукты питания и, конечно же, личные посылки от родных и близких, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что настроение у военнослужащих боевое.

– Военнослужащие передают большой привет землякам и благодарят всех неравнодушных керчан за внимание и поддержку, – добавил градоначальник.

16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отправке в зону СВО очередной партии военно-технической помощи. На передовую отправили 400 газовых баллонов, генераторы, бензопилы, топоры, ножи и многое другое.

Ранее сообщалось, что участник СВО во время отпуска сделал предложение невесте в Крыму. Молодых людей без очереди расписали в Алуште.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50