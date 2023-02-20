Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

В Севастополе ожидается усиление ветра в ночь на 21 февраля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 20 на 21 февраля и утром 21 числа в регионе ожидается усиление западного ветра в пределах 20–25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Жителям города советуют воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать меры предосторожности: не находиться под деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленным рекламными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Крыму в течение недели ожидается потепление до +15 градусов. В ночные часы столбики термометров будут показывать до -2 градусов.

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