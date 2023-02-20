Жителя Инкермана, до смерти избившего мужчину девять лет назад, ждет суд

Злоумышленник был задержан в соседнем регионе при замене одного из старых документов на новый Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму будут судить 38-летнего жителя Балаклавского района, который в 2014 году нанес смертельные травмы незнакомцу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что вечером 5 июня 2014 года житель Инкермана возле продуктового магазина по улице Менжинского ударил незнакомца, который оскорбил его супругу, кулаком по голове. От полученной травмы пострадавший потерял сознание, был доставлен бригадой медиков в больницу, где вскоре скончался, - говорится в сообщении.

Тогда личность убийцы установили, однако ему удалось скрыться от правоохранителей. Поиски злоумышленника не прекращали, и результате его удалось найти спустя столько лет. Как пояснили в Следкоме, он был задержан в соседнем регионе при замене одного из старых документов на новый. Уголовное дело направлено на рассмотрение в прокуратуру.

Ранее в Севастополе задержали изверга, больше года истязавшего 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика.

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