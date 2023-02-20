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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:44

Строительство Соборной мечети в Симферополе находится на завершающей стадии

Строители планируют закончить основные работы к июню
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Соборная мечеть Крыма/Tg

Фото: Соборная мечеть Крыма/Tg

Строительство Соборной мечети в крымской столице находится на завершающей стадии, сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа в ходе прямого эфира, организованного ЦУР РК.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по озеленению и благоустройству территории и мощению соборной площади.

- Строители планируют закончить основные работы к июню. Дальше продолжится работа по подготовке к непосредственной сдаче объекта в эксплуатацию, - рассказал Айдер Типпа.

Сейчас готовится необходимая документацию для прохождения госэкспертизы, так как в ходе реализации проект был скорректирован из-за сложностей с поставкой ряда материалов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в 2023 году построят более 20 детских площадок. Адреса уже определены.

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