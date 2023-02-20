Двоих крымчан осудили на условный срок за вылов креветок на один миллион рублей

Ущерб от вылова водных ресурсов был оценен в один миллион рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму вынесли приговор двум местным жителям за незаконный вылов креветок.

- Мужчины в октябре 2021 года, осуществляя промышленное рыболовство, незаконно добыли более 19 тысяч экземпляров креветки черноморской травяной. С незаконно добытым уловом подсудимые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы прокуратуры Крыма.

Ущерб был оценен в один миллион рублей. Судом они приговорены к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками на один год каждый.

Напомним, ранее керчанина оштрафовали за вылов более трех тысяч мидий из Азовского моря. Улов весил более 54 килограммов, ущерб был оценен в 77 550 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50