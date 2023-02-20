В Симферопольском районе завершается строительство детского сада на 160 мест

Фото: телеграм-канал Юрия Гоцанюка

В селе Трехпрудном Симферопольского района завершается строительство детского сада на 160 мест. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– Само здание построено. Планируется завершить все работы по садику в марте текущего года, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что строительство Соборной мечети в Симферополе находится на завершающей стадии. Основные работы планируется завершить к июню.

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