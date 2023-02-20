Дети из Крыма написали участникам СВО более двух тысяч писем

Фото: КИА

Крымские дети написали участникам спецоперации более двух тысяч писем.

- Все эти письма затертые лежат в карманах и перечитываются по десять-пятнадцать раз. При этом то, что идеологически несет письмо, очень важно. Плюс - это огромная эмоциональная разрядка, - цитирует пишет КИА начальника отдела допризывной подготовки военно-спортивных и тактических игр ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр» Сергея Гаврильчука.

В открытках - стихи, пожелания скорейшей победы и возвращения домой, рисунки и поделки, сделанные школьниками всех возрастов.

Ранее сообщалось, что крымским участникам СВО передали тысячу блинов из Ялты. Такую посылку решили отправить в первый день масленичной недели.

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