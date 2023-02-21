Аксенов встретился с мобилизованными крымчанами в зоне СВО

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с мобилизованными крымчанами в зоне проведения СВО.

- Сегодня выехал в зону ответственности мобилизованных крымчан. Проведал наших воинов, которые уже полгода находятся в зоне СВО, пообщался с их командирами, оценил обстановку. Принял участие в награждении военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, - цитирует «Крым 24» главу региона.

Ранее сообщалось, что крымским участникам СВО передали тысячу блинов из Ялты. Такую посылку решили отправить в первый день масленичной недели.

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