В Крыму предложили разработать федеральную программу морских перевозок по Черному и Азовскому морям

По словам Коваленко, необходимо развивать морское сообщение между Крымом и соседними регионами – Краснодарским краем и Ростовской областью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комитет Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу предложил разработать проект федеральной программы по организации морских перевозок по Черному и Азовскому морям. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

По словам главы профильного комитета Валерия Коваленко, сухопутного сообщения Крыма с материком недостаточно для обеспечения республики продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, к тому же перевозка грузов через Керченский пролив зависит от погоды (напомним, 21 февраля паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра).

– В связи с этим необходимо развивать морское сообщение между Крымом и соседними регионами – Краснодарским краем и Ростовской областью, разрабатывать новые логистические маршруты для обеспечения перевозок пассажиров и грузов. А для этого нужна федеральная программа, – сказал Коваленко.

Ранее в Крыму обсудили возможность обеспечения школ, больниц и санаториев региона продуктами местных производителей. По словам главы республики Сергея Аксенова, закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки.

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