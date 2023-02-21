Прокуратура взяла на контроль расследование дела о ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка

Авария произошла 16 февраля на улице Тургенева. Фото: МВД по РК

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напомним, авария произошла 16 февраля на улице Тургенева. По данным следствия, водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу девочке 2017 года рождения, пересекающей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил на нее наезд.

Ребенка госпитализировали. Сообщалось, что девочка находится в реанимации в состоянии комы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры РК.

– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, – добавили в надзорном ведомстве.

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