В Симферополе водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку, ребенок в коме

Водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу матери с ребенком. Фото: МВД по РК

Накануне, 16 февраля, в Симферополе иномарка сбила пятилетнюю девочку, ребенок находится в больнице в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП произошло на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу матери с ребенком, пересекающим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

– В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, где находится в отделении реанимации в состоянии комы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был трезв, сейчас с ним работают правоохранители. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры.

Ранее КП-Крым писала о дорожной аварии в Симферопольском районе – в столкновении легковушки и автобуса пострадали три человека.

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