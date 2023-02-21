Константинов: Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов РФ

Опыт Республики Крым, по словам спикера, позволит ей занять ключевое место в проведении модернизации новых российских регионов Фото: "КП" Архив

Опыт Крыма позволит ему занять ключевое место в проведении модернизации новых регионов России, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

- Думаю, на этих территориях можно повторить опыт крымской модернизации, только в значительно более крупных масштабах. Точнее - это теперь наша общая модернизация, в которой Крым займет ключевое место, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее Константинов заявил, что Крым поможет Херсонской области в организации парламентских выборов. По его словам, республика готова делиться своим уникальным опытом в части интеграции в российское правовое пространство.

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