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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:47

Константинов: Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов РФ

По его словам, Крым уже прошел значительную часть пути, который новым регионам еще предстоит одолеть
Екатерина НАЗАРОВА
Опыт Республики Крым, по словам спикера, позволит ей занять ключевое место в проведении модернизации новых российских регионов

Опыт Республики Крым, по словам спикера, позволит ей занять ключевое место в проведении модернизации новых российских регионов

Фото: "КП" Архив

Опыт Крыма позволит ему занять ключевое место в проведении модернизации новых регионов России, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

- Думаю, на этих территориях можно повторить опыт крымской модернизации, только в значительно более крупных масштабах. Точнее - это теперь наша общая модернизация, в которой Крым займет ключевое место, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее Константинов заявил, что Крым поможет Херсонской области в организации парламентских выборов. По его словам, республика готова делиться своим уникальным опытом в части интеграции в российское правовое пространство.

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