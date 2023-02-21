Фото: rk.gov.ru

В Крыму в 2023 году благоустроят восемь общественных территорий в восьми муниципалитетах. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

– В 2023 году в Республике Крым будет проведено благоустройство 8 общественных территорий в 8 муниципальных образованиях: Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Щелкино, – говорится в сообщении.

Благоустройство будет выполнено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Жилье и городская среда».

Напомним, на прошлой неделе в Севастополе завершили благоустройство сквера возле ДК «Корабел». Здесь появились детская площадка, площадка для воркаута и скейт-площадка, а на площади Корабела Бутомы разместился сухой светодинамический фонтан.

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