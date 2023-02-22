В Крыму археологи нашли античный золотой амулет с магической надписью

Фото: фонд «Археология»

Археологи обнаружили на раскопках в некрополе Кыз-Аул в Крыму античный золотой амулет с магической надписью, означающей в переводе заклятие ума и души.

- Амулетницу обнаружили в грабительском выбросе грунта, рядом с одним из монументальных каменных склепов, - цитирует ТАСС директора по развитию фонда «‎Археология» Олега Маркова.

По его словам, разграбление склепа могло быть совершено еще в Средневековье, когда жители Хазарского каганата использовали эти сооружения в качестве жилищ. Склепы того времени были довольно богаты, так как в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Внутри можно было найти среди прочего и ювелирные украшения. И если крупные находки часто уносили с собой, то на мелочь, вроде найденного недавно амулета, могли просто не обратить внимание.

- Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки, - добавил Марков.

Он уточнил, что все найденные ценности будут переданы на хранение в Керченский археологический музей.

Напомним, ранее археологи Эрмитажа нашли в Крыму клад с античными золотыми монетами. Предполагается, что находки были спрятаны в городском доме в последние два десятилетия IV века до нашей эры.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50