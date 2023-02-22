В Симферополе на маршрут №91 вышли новые автобусы

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

На маршрут №91 в Симферополе вышли новые автобусы с 22 февраля.

- На автобусном маршруте №91 в Симферополе работают шесть новых автобусов ГУП РК «Крымтроллейбус». Маршрут соединяет между собой ГРЭСС и микрорайон АК Мечеть, - приводит КИА сообщение пресс-службы Минтранса РФ.

Все автобусы работают на экотопливе, внутри есть кондиционеры, система отопления, терминалы для безналичной оплаты и камеры видеонаблюдения.

Ранее «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию маршрута Ленино - Азовское. Длина полного оборотного рейса составляет 51,4 километра.

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